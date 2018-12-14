14 Aralık 2018, 09:54
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Hababam Sınıfı Yeniden Filmi

Hababam Sınıfı Yeniden Filmi

Hababam Sınıfı Yeniden filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hababam Sınıfı Yeniden filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Rıfat Ilgaz’ın unutmaz eseri Hababam Sınıfı yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor. İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit, Hafize Ana, Mahmut Hoca gibi sevdiğimiz karakterlerle gönüllere taht kuran klasikleşmiş filmin uyarlamasında yeni karakterler, yeni bir jenerasyon, yeni bir dil hakim. 1975 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yönetmenliğini bu sefer Doğa Can Anafarta üstleniyor. Yapımcılığını Hann Media’nın üstlendiği filmin senaryosunu ise Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey birlikte kaleme alıyor.


Yönetmen: Doğa Can Anafarta
Senaryo: Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey Tanıl
Oyuncular: Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim, Özge Özacar, Giray Altınok, Nazlı Pınar Kaya, Sami Aksu, Irmak Aydın, Fırat Albayram, Mustafa Karaoğlu, Hasan Say, Hülya Duyar, Osman Alkaş, Deniz Yeşil Mavi, Nural Demirhan, Vural Ceylan
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Hababam Sınıfı Yeniden
Yapımcı Firma: Hann Medya
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 17.05.2019

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Yönetmen
14 Aralık 2018 Cuma 09:54