Hababam Sınıfı Yeniden Filmi

Rıfat Ilgaz’ın unutmaz eseri Hababam Sınıfı yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor. İnek Şaban
, Güdük Necmi, Damat Ferit
, Hafize Ana, Mahmut Hoca gibi sevdiğimiz karakterlerle gönüllere taht kuran klasikleşmiş film
in uyarlamasında yeni karakterler, yeni bir jenerasyon, yeni bir dil hakim. 1975 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu film
in yönetmenliğini bu sefer Doğa Can Anafarta üstleniyor. Yapımcılığını Hann Media’nın üstlendiği film
in senaryosunu ise Evren
Erdoğan ve Ayşe Balıbey birlikte kaleme alıyor. Yönetmen:
Doğa Can AnafartaSenaryo:
Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey TanılOyuncular: Altan Erkekli
, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu
, Sadi Celil Cengiz
, Yusuf Çim, Özge Özacar, Giray Altınok
, Nazlı Pınar Kaya
, Sami Aksu
, Irmak Aydın
, Fırat Albayram
, Mustafa Karaoğlu, Hasan Say
, Hülya Duyar
, Osman Alkaş
, Deniz Yeşil Mavi, Nural Demirhan, Vural CeylanFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Hababam Sınıfı YenidenYapımcı Firma:
Hann MedyaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
17.05.2019Hababam Sınıfı Yeniden Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yönetmen
14 Aralık 2018 Cuma 09:54