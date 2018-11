Hababam Sınıfı Yeniden'in Genç Yeteneği: Hasan Say!

Senaryosunun Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey'e ait olduğu, yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'nın yer aldığı filmin yeni kadrosunda; kendi oyunculuk ve hayat hikayesi de bir film senaryosu olacak kadar ilginç olan 24 yaşındaki Hasan Say da "Düldül" karakteriyle yer alıyor.

SOKAK MÜZİSYENLİĞİNDEN HOLLYWOOD FİLMİNE UZANAN YOLCULUK…

Hababam Sınıfı Yeniden'in yeni öğrenci karakterleri arasında yer alan Say, 2009 yılında henüz 15 yaşında, mahallesinde arkadaşlarıyla sokakta müzik yaparken dizi yapımcıları tarafından keşfedilerek, "Gönülçelen" dizisinde Tuğba Büyüküstün'ün kardeşi Kadir rolüyle oyunculuk hayatına başladı. Oynadığı sempatik karakteri ile televizyon izleyicisinin çok sevdiği Hasan Say, ardından gelen birçok proje ile oyunculuk kariyerine devam etti. "Bir Çocuk Sevdim", "Tatar Ramazan", "Not Defteri", "Son Çıkış" gibi başarılı yapımlarla ekran yolculuğuna devam eden Hasan Say'ın kamera deneyimi televizyonla sınırlı kalmayarak onu İsviçre yapımı olan Esen Işık'ın yönettiği 'Köpek' adlı uzun metraj sinema filmiyle uluslararası deneyim kazanmaya doğru götürdü. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapan, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın yönettiği 'Mahalle' filminde de rol alan Hasan Say'ın bir sonraki durağı da Hollywood- Türk ortak yapımı olan 'The Ottoman Lieutenant/Osmanlı Subayı' oldu.

İNGİLİZCE BİLMEDEN HOLLYWOOD FİLMİNDE OYNADI

Başrollerini Michiel Huisman, Hera Hilmar, Josh Harnett ve Ben Kingsley'in paylaştığı 'The Ottoman Lieutenant/Osmanlı Subayı' adlı filmin oyuncu kadrosunda Türkiye'den Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem'in yanındayer alan genç oyuncu Hasan Say, filmde Osmanlı subayına yardım eden Ahmet karakteriyle tek kelime İngilizce bilmeden rolün üstesinden başarıyla geldi.

Oyunculuk ve ingilizce eğitimine devam ediyor..

Oyunculuk eğitimini Cihangir Atölye Sahnesi (CAS)'nde sürdüren genç oyuncu, şu sıralar İngilizcesini geliştirmek için de kursa gidiyor.

Tahribad-ı İsyan adlı rap grubu ile konserlere de çıkıyor…

Hasan Say, geçmişte birlikte müzik yaptığı şimdilerde albümleri de çıkan Tahribad-ı İsyan adlı rap müzik grubunun bazı konserlerinde konuk olarak şarkı da söylüyor.

Çekimleri devam eden Hababam Sınıfı Yeniden, 2019 yılında vizyonda!