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Haber alamadığı babasını, kapı kilidini kırarak girdiği iş yerinde ölü buldu

Haber alamadığı babasını, kapı kilidini kırarak girdiği iş yerinde ölü bulduAntalya'da oto boyama ustası Süleyman Öztürk (64), ailesinden ayrı yaşadığı iş yerinde, kızı Semra Öztürk tarafından ölü bulundu.

05.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:45
Haber alamadığı babasını, kapı kilidini kırarak girdiği iş yerinde ölü buldu
Antalya'da oto boyama ustası Süleyman Öztürk (64), ailesinden ayrı yaşadığı iş yerinde, kızı Semra Öztürk tarafından ölü bulundu. Öztürk, gözyaşları içinde cenaze işlemlerini yapan polisleri izledi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan oto boyama dükkanında meydana geldi. Uzun süredir kendilerinden ayrı yaşayan babasından haber alamayan Semra Öztürk, iş yerine geldi. İş yerinin zilini çalmasına rağmen yanıt alamayan Öztürk, komşusunun yardımıyla kapıdaki asma kilidi kırıp dükkana girdi. Babasının hareketsiz yerde yattığını gören Semra Öztürk, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Süleyman Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Babasının sürekli oturduğu koltuğa oturan Semra Öztürk, ölüm haberi üzerine gözyaşı döktü. Süleyman Öztürk'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Haber alamadığı babasını, kapı kilidini kırarak girdiği iş yerinde ölü buldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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