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Haber alınamayan şahıs polisi alarma geçirdi

Antalya'da kendisinden haber alınamayan şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi.

25.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:59Haber alınamayan şahıs polisi alarma geçirdi
'da kendisinden alınamayan şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Daireye itfaiye merdiveniyle balkondan giren polis, şahsın Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy üzerindeki bir binada meydana geldi. 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan 59 yaşındaki Ali Haydar Ertaş, her gün ziyaret ettiği esnafın yanına inmedi. Esnaf, Ertaş'ın 2 gün önce de kendisinin rahatsız olduğu sözlerini hatırlaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis, Ertaş'ın daire kapısını çalıp, cep telefonunu arama yaptı. Her iki yoldan da Ertaş'a ulaşamayan polis itfaiye ekiplerinden destek istedi. Daireye balkondan girmek için itfaiye merdiven açtı. Sepete binen bir polis ve itfaiye eri daireye balkon kapısından girdi. Evde yapılan incelemede Ertaş'a ulaşılamadı. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri de daire kapısını önünde bekledi. Ali Haydar Ertaş'ın Eskişehir'e bir yakınının yanına gittiği bilgisine ulaşılması üzerine tüm ekipler normale döndü. - ANTALYA

Antalya, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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