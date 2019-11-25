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Haber alınamayan şahıs polisi alarma geçirdi

Haber alınamayan şahıs polisi alarma geçirdi Yaşlı adam her gün ziyaret ettiği iş yerine gelmeyince esnaf paniğe kapıldıANTALYA - Antalya'da kendisininden haber alınamayan şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi.

25.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:42
alınamayan şahıs polisi alarma geçirdi
Yaşlı adam her gün ziyaret ettiği iş yerine gelmeyince esnaf paniğe kapıldı
ANTALYA - 'da kendisininden haber alınamayan şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Daireye itfaiye merdiveniyle balkondan giren polis, şahsın Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Edinilen bilgiye göre olay saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi üzerindeki bir binada meydana geldi. 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan 59 yaşındaki Ali Haydar Ertaş, her gün ziyaret ettiği esnafların yanına inmedi. Esnaf, Ertaş'ın 2 gün öncede kendisini rahatsız hissettiği sözlerini hatırlaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis, Ertaş'ın daire kapısını çalıp, cep telefonunu arama yaptı. Her iki yoldan da Ertaş'a ulaşamayan polis itfaiye ekiplerinden destek istedi. Daireye balkondan girmek için itfaiye merdiven açtı. Sepete binen bir polis ve itfaiye eri daireye balkon kapısından girdi. Evde yapılan incelemede Ertaş'a ulaşılamadı. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri de daire kapısını önünde bekledi. Ali Haydar Ertaş'ın Eskişehir'e bir yakınının yanına gittiği bilgisine ulaşılması üzerine tüm ekipler normale döndü.
Haber alınamayan şahıs polisi alarma geçirdi

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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