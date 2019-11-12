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Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, haber alınamaması üzerine yakınları ve komşuları tarafından polis ekiplerinden bulunması için yardım istenen 71 yaşındaki kadının, ev gezmesine gittiği öğrenildi.

12.11.2019 02:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 02:13
'nın Turgutlu ilçesinde, alınamaması üzerine yakınları ve komşuları tarafından polis ekiplerinden bulunması için yardım istenen 71 yaşındaki kadının, ev gezmesine gittiği öğrenildi.
Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan Vatansever'den uzun süre haber alamayan yakınları ve komşuları, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi.
Sokağa gelen ekiplerin eve girmeye çalıştıkları sırada Fethiye Vatansever geldi.
Sokak sakinlerinden Muhammet Uzun, AA muhabirine, komşularının, Fethiye Vatansever'den uzun süre haber alamayınca kedisine haber verdiklerini belirterek, "Ben de geldim baktım, kapıyı çaldım ve ses çıkmayınca polis ekiplerine haber verdim. Ekipler burada çalışmalarını sürdürürken Fethiye teyze geldi. Uzak bir komşusuna gezmeye gitmiş, oradan çıktı geldi." dedi.
Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

Fethiye, Manisa, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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