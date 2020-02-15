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Haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Haber alınamıyordu, evinde ölü bulunduUŞAK'ta, kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Tarkan Şenses, evinde ölü bulundu.

15.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:50
alınamıyordu, evinde ölü bulundu
UŞAK'ta, kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Şenses, evinde ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici yara izine rastlanmayan Şenses'in cesedi otopsiye gönderildi.
Kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tarkan Şenses'i 4 gündür görmeyen ve telefonla da ulaşamayan yakınları, polise bildirdi. İhbar üzerine Özdemir Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, Şenses'in cesedini buldu. Vücudunda kesici, delici ya da darba bağlı herhangi bir ize rastlanmayan Şenses'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Tarkan, Güncel

Kaynak: DHA


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