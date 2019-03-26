26 Mart 2019, 12:54
»»

Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Yayına Sarhoş Çıktı

Haber Global'in deneyimli spikeri Erhan Ertürk'ün gece bültenindeki görüntüleri olay oldu. Alkolü fazla kaçırdığı düşünülen Ertürk, konuğuna hitap etmekte güçlük çekti.

Haber Global'de yayınlanan haber bülteninde başarılı spiker Erhan Ertürk'ün konuşmakta güçlük çektiği anlar dikkat çekti.

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Konuşmasından ve hareketlerinden alkolü fazla kaçırdığı düşünülen Erhan Ertürk, sunum yapmakta ve programa bağlanan konuğuna hitap etmekte oldukça zorlandı.

Deneyimli spikerin bu görüntüleri izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı.

ERHAN ERTÜRK KİMDİR?

Erhan Ertürk, 1970 yılında dünyaya geldi. Meslek hayatında ATV Haber Merkezi'nde Ali Kırca'nın yanında başlayan Erhan Ertürk, muhabirlik, editörlük yaptıktan sonra Star Haber Merkezi'nde hem yayın koordinatörlüğü, hem editörlük, hem de yöneticilik yaptı.

Erhan Ertürk, 2003 yılından itibaren çalıştığı NTV'den kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Magazin, Güncel



YORUMLAR (56)
TUGRUL: Müjde Müjde müjde sen sen meraklisin bu işte anlaşılan...sen karını bı gönder bakalım eyer yoksa alacağın kariyi bı gönder için ferahlasin.....
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DOPDOĞRU: MS: Adam taraflı haberlerden bıkmışki...
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAVUÇ: Canım ülkemin haberlerini ayık kafayla sunmak haber yapılmalı aslında.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAKKI DAYI: 17 yıldır ayran içen bir hükümetimiz oldugu için soğan ve patetes kuyruklarına düştük;)
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
XXX: SEN BENİM HIYARIMI NEDEN ATTIN :)
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Tüm 56 yorumu okumak için tıklayın