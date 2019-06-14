14.06.2019 10:37
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Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizine ilişkin yeni bir görüntü yayınlandı

Millet İttifakı'nın İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı VIP krizine ilişkin yeni bir görüntü yayınlandı.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yeniden aday olan ve çalışmaları kapsamında Karadeniz'e giden Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "it" dediği iddiasına dair dün yeni görüntü yayınlandı.

Haber Global tarafından servis edilen görüntü, çok sayıda internet sitesi tarafından alıntılandı.

GÖRÜNTÜ DAHA ÖNCE İKİ DEFA YAYINLANMIŞ

Görüntüde Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu önündeki polislerle konuştuğu görülüyor. Görüntünün sesinde "Vali itlik yapmıştır" sözleri duyuluyor.

Yetkililerden yapılan açıklamada, söz konusu görüntünün "montaj mı, değil mi" tartışmasının bitmesi için yayınlandığı ifade edildi.

Aynı görüntünün kanalda daha önce de iki defa yayınladığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizine ilişkin yeni bir görüntü yayınlandı
23 haziran, karadeniz, istanbul, ekrem imamoğlu, Politika, Güncel

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