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Haber sitesi Bianet'e erişim engelinin sehven verildiği ortaya çıktı

Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından internet üzerinden yayın yapan haber sitesi Bianet için getirilen erişim yasağının sehven verildiği gerekçesiyle iptal edildiği ortaya çıktı. 135 diğer adrese yönelik erişim engeli ise devam ediyor

08.08.2019 14:13 Haber sitesi Bianet'e erişim engelinin sehven verildiği ortaya çıktı
Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından internet üzerinden yayın yapan haber sitesi Bianet için getirilen erişim yasağının sehven verildiği gerekçesiyle iptal edildiği ortaya çıktı. 135 diğer adrese yönelik erişim engeli ise devam ediyor.

Bianet'in avukatı Meriç Eyüboğlu, kendilerine tebliğ edilmeyen ve tesadüfen öğrendikleri karar hakkında daha fazla bilgi almak için dosyayı talep ettiklerini, ısrarlar üzerine erişebildikleri dosyada da ertesi gün verilmiş ikinci bir kararı bulduklarını söyledi.
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Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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