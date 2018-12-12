Haber Sunucusu Fatih Portakal Hakkında Suç Duyurusu

Pamukova
Motorlu Taşıyıcılar ve Kamyoncular Kooperatifi tarafından haber sunucusu Fatih Portakal
hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Adliye önünde toplanan grup adına basın açıklamasını yapan Kooperatif Başkan Yardımcısı Kemal Sönmez
, sunucu Portakal'ın, Fransa
'daki olayları sebep göstererek meşru hükumete karşı ayaklanma çıkarmak suretiyle halkı kin ve nefret suçuna teşvik ettiğini ileri sürdü.
Portakal'ın haber programında alenen suç işlediğini iddia eden Sönmez, 50 esnaf adına şikayet dilekçesini savcılığa ilettiklerini aktararak, şunları söyledi:
"Memleketimiz şer güçleri tarafından kuşatılmış durumdayken bir haber sunucusu, vatandaşı iç kargaşa ve ayaklanma çıkarmaya teşvik etmektedir. Bu şahıs hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istiyoruz."
Fransa,Pamukova,Fatih Portakal
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:15