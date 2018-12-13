Haber Sunucusu Fatih Portakal Hakkında Suç Duyurusu

Şanlıurfa
'da, bir avukat haber sunucusu Fatih Portakal
hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şanlıurfa Adliyesine gelen avukat İbrahim Uğur
Akdoğan, cumhuriyet savcılığına Fatih Portakal hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesini verdi.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Akdoğan, sunucu Portakal'ın 10 Aralık
'ta sunduğu ana haber bülteninde, " Türkiye
'de barışçıl protestolar olamaz. Hadi bakalım barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğal gaz zamlarını, hadi bakalım, yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa, korkudan, endişeden dayak yerim, vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi? Kaç kişi çıkar Allah aşkına?" dediğini hatırlattı.
Akdoğan, Fransa
'da olduğu gibi insanları ayaklanmaya davet ettiğini öne sürdüğü Portakal hakkında dava açılmasını istedi.
Fatih Portakal'ın halkı kin ve galeyana getirmek için çaba gösterdiğini savunan Akdoğan, şunları kaydetti:
"Oyunu bozmanın ilk adımı oyunu görmektir. Biz ülke olarak bu oyunlara Fransız değiliz. Bizim daha güçlü ve birlikte olmamız lazım. Yapılan bu sokağa çağırma sözleri hukuka aykırıdır, suç duyurusunda bulunduk. Kendisi dün de aynı ekranda hiç pişman olmadığını ve hedef olduğunu öne sürdü. Yargı önünde hesap verecektir, devletimize güveniyoruz, hukuksal anlamda sürecin takipçisi olacağız."
Şanlıurfa,Fatih Portakal
13 Aralık 2018 Perşembe 13:37