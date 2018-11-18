Haber ve Basın Bülteni Yazmayı Öğrendiler

Adana Valiliği
İl Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti
iş birliğinde hazırlanan ve açılışını Vali Mahmut Demirtaş
'ın yaptığı "Haber ve Basın Bülteni Yazma, Etkili Fotoğraf ve Kamera Çekme Teknikleri ve Sosyal Medya Haberciliği Uygulamalı Eğitimi", alanında uzman akademisyenlerin verdiği teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sona erdi.
Çukurova Kalkınma Ajansı'nda iki gün boyunca devam eden eğitimin ilk gününde Gazi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alemdar Yalçın
tarafından "Algı Yönetimi" konulu eğitim sunumu gerçekleştirildi.
Adana Valiliği, kaymakamlıklar, belediyeler, bölge müdürlükleri ve il müdürlüklerinin basın işlerini yürüten personeli ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazetecilerin katıldığı eğitimin ikinci gününde ise Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. F. Bilge Narin Sosyal Medya Kullanımı, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Ürper
Etkili Fotoğraf ve Kamera Çekimleri, Ankara Hacı Bayram
Veli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Şahin
Haber ve Basın Bülteni Yazma konularında uygulamalı eğitimler verdi.
Teknoloji çağına uyum sağlamak, basın yayın alanında yeni teknikleri öğrenmek, bu alanda mesleki becerileri geliştirmek, ilgili kurumların ve personelin kapasitesini arttırmak ve bu sayede topluma en hızlı, en etkili, en kaliteli basın yayın hizmetleri sunabilmek amacıyla gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören eğitim, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Eskimez ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir
tarafından katılımcılara katılım belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi. - ADANA
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18 Kasım 2018 Pazar 16:18