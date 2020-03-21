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Haberi duyan vatandaşlar kuaförlere koştu

Korona virüs önlemleri kapsamında kuaför, güzellik salonu ve berberlerin bugün saat 18.00'den itibaren faaliyetlerine ara verileceğini duyan vatandaşlar saç ve tıraş bakımları için iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

21.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:01
Haberi duyan vatandaşlar kuaförlere koştu
Korona virüs önlemleri kapsamında kuaför, güzellik salonu ve berberlerin bugün saat 18.00'den itibaren faaliyetlerine ara verileceğini duyan vatandaşlar saç ve tıraş bakımları için iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu. Zabıta ekipleri de tebligat dağıttı.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Korona virüsü tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Korona virüsü tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağı ile ilgili iş yerlerine tebligat dağıtarak bildiri yaptı. Kentte haberi duyan vatandaşlar da kuaförlerde yoğunluk oluşturdu. Kuaförler ve berberler devletin almış olduğu bu kararı olumlu karşıladı.
"DEVLETİMİZ OLMASI GEREKEN KARARI AÇIKLADI"
Devletin her türlü kararına saygı duyduklarını ifade eden Kuaför işletmecisi Dursun Can, "Bu aslında beklediğimiz bir şeydi bugün yarın derken. Nitekim en sonunda devletimiz hükümetimiz aslında olması gereken kararı açıkladı. Bu konuda biz devletimizin her türlü kararına saygılıyız ve yanındayız" dedi.
"OLMASI GEREKEN BİR KARAR DİYE DÜŞÜNÜYORDUK"
Olması gerek bir karar olduğunu belirten Can, şunları kaydetti:
"Son zamanlarda daha da artan sıkıntı haline gelmeye başladı. Her ne kadar evde kalmaları için sürekli sosyal medyalardan hem hükümetimiz hem vatandaşlarımız ne kadar çok dikkat etse de halen bu dikkate uyulmadığı görülüyor. Olması gereken bir karar diye düşünüyorduk. Artık son saatler tabi ki duyan vatandaşlarımızda ister istemez yoğunluk gösteriyor. Biz ona göre tedbirimizi almıştık zaten.
"Her türlü dezenfekte ilaçlama şekilde iş yerimizi kontrol altına almıştık. Hem personellerimiz hem bizlerde zaten maskelerimiz ile gerektiği şekilde bu konuya hassasiyet gösteriyoruz. Yapacak bir şey yok."
En kısa sürede ülkenin bu sorundan kurtulmasını temenni eden Can, el birliğiyle tüm vatandaşlarla birlikte bu işin üstesinden geleceğine inandığını sözlerine ekledi.
(Hasan Ay/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Kuaför, Güncel

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