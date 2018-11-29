Haberin Ardındaki Gerçek" Kitabı Yayınlandı

Gazeteci-yazar Mustafa Uzun
'un son kitabı "Haberin Ardındaki Gerçek" yayınlandı.
Asalet Yayınlarından çıkan kitapta medyanın doğru bilgiye ulaşma noktasındaki eksiklikleri ve medya çılgınlığının getirdiği ciddi duyarsızlık konu ediniliyor.
Kitapla ilgili bilgi veren gazeteci-yazar Uzun, medyanın insanları balık hafızaya sahip kitleler haline getirdiğini belirterek "Bırakın önemli meseleleri, çok canımızı yakan dünkü haberleri dahi hemen unutuyoruz. Haberin ötesine geçmemiz pek mümkün olmuyor. Haberin ötesindeki asıl habere ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.
Uzun, en uzak mesafelerden ulaştırılan görüntülerin bireylere hakimiyetin aksine mahkumiyet getirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Zihinlerimiz allak bullak ediliyor, alenen ayartılıyoruz. Bize ayrıntılarla saldıranlar fotoğrafın tamamını görmemizi engelliyorlar. Hakikat yok ediliyor. Hakikati kaybedişimiz yaşadığımız hayatı sanal hale sokuyor. Bizi, hayatımızı, mücadelemizi, inandığımız değerleri, sevgilerimizi, hassasiyetlerimizi ve gözyaşlarımızı buharlaştırıyorlar. Bizi alabildiğine körleştiriyorlar. Bizi esir ediyorlar. Mesafeleri yok edenler meselelerimizi de yok ediyor. Yatak odalarımızı dahi teslim ettiğimiz televizyon ekranları bize Afrika
'nın açlığını, Gazze
'nin acısını değil bir manada meselelere karşı olan duyarsızlığı taşıyor."
Mustafa Uzun
29 Kasım 2018 Perşembe 21:40