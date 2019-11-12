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Haberlerde "terörist" benzetmesine hukuki süreç

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Albayrak'ın yaptığı bir konuşmada "ekonomi kötü" diyen ekonomistlere "terörist" benzetmesi yaptığı haberleri hakkında hukuki süreç başlattı.

12.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:32Haberlerde
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Albayrak'ın yaptığı bir konuşmada "ekonomi kötü" diyen ekonomistlere "terörist" benzetmesi yaptığı haberleri hakkında hukuki süreç başlattı.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak ile ilgili olarak bazı internet sitelerinde "Albayrak ' kötü' diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde Sayın Bakanımızın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan terörist ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış, Sayın Bakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır" denilen bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Sayın Bakanımız ...ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurgulamıştır. Konuşma bu kadar açık, net ve tüm kanallarda erişilebilirken, söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan haberler gazetecilik değildir."

Bakanlık açıklamasında bu haberleri yapan ve "iftiraları" gündemde tutan kişilere karşı hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

Geçen hafta 'da bir konuşma yapan Bakan Albayrak'ın konuşmasının ardından bazı medya kuruluşlarında Albayrak'ın ekonomistleri teröriste benzettiği haberleri yer almıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında Albayrak'ın Ordu'daki konuşmasında şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "İsminin başında ekonomist, profesör vs. yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok."

DW/ SSB, BK

(c)

Berat Albayrak, Ekonomi, Ordu, Ekonomi

Kaynak: Deutsche Welle

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