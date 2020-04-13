Habermetre, 12 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 12 Nisan Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

44 BİN ORANINDA KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 56 bin 956 kişide tespit edildi ve bin 198 kişi hayatını kaybetti. 12 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 44 bin 173 haber yayımlandı, bin 13 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.818saat manşetteki yerini korudu, 5 bin 467 haberle anasayfada toplamda 20.313 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 55 milyon 571 bin 195 okunma elde ederken, 8 milyon 234 bin 964 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 411 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 12 Nisan günü 7 milyon 756 bin 98 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Diğer yandan 12 Nisan Pazar günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 15.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 9 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 115 bin 28 haber yapıldı, 15 bin 289 haberle anasayfada toplam 99.157 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 341 milyon 526 bin 463 okunma kazanırken, 35 milyon 955 bin 906 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 105 milyon 326 bin 92 okunma sayısı yakaladı.

12 Nisan günü koronavirüs haberleri 13.00 itibariyle artışa geçmiş ve 17.00 ile 20 arası en fazla haber üretildiği saat olmuştur. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Msn.com görünüyor.