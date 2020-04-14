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Habermetre, 13 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 13 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

14.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:08
Habermetre, 13 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 13 Nisan Pazartesi günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 83 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 61 bin 49 kişide tespit edildi ve bin 296 kişi hayatını kaybetti. 13 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 62 bin 130 haber yayımlandı, bin 420 sitede manşette yer aldı ve toplamda 6.142 saat manşetteki yerini korudu, 7 bin 881 haberle anasayfada toplamda 24.323 saat kaldı.

Habermetre, 13 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 83 milyon 760 bin 402 okunma elde ederken, 11 miloyn 905 bin 832 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 22 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 13 Nisan günü 8 milyon 145 bin 188 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Habermetre, 13 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Diğer yandan 13 Nisan Pazartesi günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 14.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 9 ile Haberler.com görünüyor.

Habermetre, 13 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 13 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 13 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 173 bin 568haber yapıldı, 19 bin 168haberle anasayfada toplam 104.609 saat göründü.

Habermetre, 13 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 537 milyon 603 bin 392okunma kazanırken, 54 milyon 978 bin 667 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 154 milyon 536 bin 720 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 13 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

13 Nisan günü koronavirüs haberleri 12.00 itibariyle artışa geçmiş ve 19.00 en fazla haber üretildiği saat olmuştur. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, 13 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 13 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 13 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Etiketler: Gündem, Dünya, Güncel
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