Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer buldu? Habermetre, 14 Haziran 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruların yanıtını veriyor...

Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
15.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:21

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyadaki yerini korumayı sürdürüyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 14 Haziran Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 100 HABERMETRE SKORU ELDE ETTİ

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 178 bin 239 kişide tespit edildi ve 4 bin 807 kişi hayatını kaybetti. 14 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 92 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 23 bin 70 haber yayımlandı, 685 sitede manşette yer aldı ve toplamda 3.467 saat manşetteki yerini korudu, 3 bin 207 haberle anasayfada toplamda 10.570 saat kaldı.

Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs haberleri 27 milyon 344 bin 929 okunma elde ederken, 4 milyon 281 bin 185 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 531 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 14 Haziran günü 3 milyon 281 bin 327 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

14 Haziran Pazar günü koronavirüs haberleri 06.00 itibariyle artışa geçmiş ve 10.00'da en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve ardından oranlar azalmaya başlamış.

Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Saate göre haber adedi değişimi

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 7 ile Yeniakit.com takip ediyor.

Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi oranı
Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 86 bin 107 haber yapıldı, 11 bin 19 haberle anasayfada, 73.017 saat göründü.

Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 208 milyon 237 bin 376 okunma kazanırken, 21 milyon 726 bin 146 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 67 milyon 305 bin 741 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

14 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 13.00'de artmaya başlamış ve 17.00'de en yüksek orana ulaşarak ardından düşüşe geçmiş görünüyor.

Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 13 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 6 ile Yahoo görünüyor.

Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi oranı
Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 14 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Etiketler: Koronavirüs, Gündem, Dünya, Güncel, Haber

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