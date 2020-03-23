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Habermetre, 16-23 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs ve uzaktan eğitim Mart ayının üçüncü haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

23.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:48
Habermetre, 16-23 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 16-23 Mart arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs ve uzaktan eğitim gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Haberöetre, 16-23 Mart arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken uzaktan eğitim konusu gündemin 2. Sırasında yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 759.345.221 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre,16-23 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre,16-23 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre,16-23 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre,16-23 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

UZAKTAN EĞİTİM GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre uzaktan eğitim konusunda yaşanan gelişmeler 16.000.654 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Uzaktan eğitim ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre,16-23 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre,16-23 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre,16-23 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre,16-23 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
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Etiketler : Koronavirüs, 23 Mart, Gündem, Güncel

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