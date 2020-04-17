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Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 16 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

17.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:58
Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 16 Nisan Perşembe günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 108 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 74 bin 193kişide tespit edildi ve bin 643 kişi hayatını kaybetti. 16 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 66 bin 420 haber yayımlandı, bin 778 sitede manşette yer aldı ve toplamda 7.989 saat manşetteki yerini korudu, 10 bin 418 haberle anasayfada toplamda 31.237saat kaldı.

Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 108 milyon 191 bin 832 okunma elde ederken, 15 milyon 914 bin 916 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 708 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 16 Nisan günü 12 milyon 145 bin 970 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Diğer yandan 16 Nisan Perşembe günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve oran azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırayı, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com paylaşıyor.

Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 209 bin 962 haber yapıldı, 26 bin 805 haberle anasayfada toplam 146.402saat göründü.

Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 740 milyon 594 bin 297 okunma kazanırken, 73 milyon 819 bin 584 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 230 milyon 446 bin 593 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

16 Nisan günü koronavirüs haberleri saat 14.00'dan sonra artışa geçmiş ve 16.00 en fazla haber üretildiği saat olmuştur. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 10 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 16 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Etiketler: Gündem, Dünya, Güncel
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