Habermetre, 19 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 19 Mart günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 50 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs 19 Mart günü Türkiye'de 192 kişide tespit edildi ve 3 kişi hayatını kaybetti. 19 Mart itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 98 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 29 bin 999haber yayımlandı, bin sitede manşette yer aldı ve toplamda 3 bin 95 saat manşetteki yerini korudu, 4 bin 578 haberle anasayfada toplamda 10 saat 44 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 50 milyon 138 bin 728okunma elde ederken, 6 milyon 260 bin 197 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 703 defa Twiter'da paylaşıldı.

En popüler haberler ve okunma sayıları

Popüler yayıncılardaki okunma oranları

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri bir önceki güne oranla gerileyerek 99 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 131 bin 623 haber yapıldı, 12 bin 385 haberle anasayfada toplam 47 bin 785 saat göründü. Coronavirüs haberleri 156 milyon 526 bin 147 okunma kazanırken, 10 milyon 882 bin 502 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Foxnews.comyayıncı organı 17 milyon 163 bin 584 okunma sayısı yakaladı.

Popüler yayıncılara göre haberlerin okunma oranı