Habermetre, 22 - 24 Mart tarihleri arası yerli ve yabancı medyadaki uzaktan eğitim haberlerini analiz etti!

Habermetre, 22 - 24 Mart tarihleri arasında uzaktan eğitim hakkında yapılan haberleri inceledi. Avrupa başta olmak üzere, Türkiye de kısa süre önce uzaktan eğitime başladı. TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile başlayan uzaktan eğitim, coronavirüs salgınının artmasıyla birçok ülke tarafından uygulanmaya konmuştu. İşte, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile uzaktan eğitim haberlerinin yerli ve yabancı medyadaki durumu...

EBA, YERLİ BASINDA 13 MİLYON OKUNMAYA ULAŞTI

22 - 24 Mart Habermetre analiz raporlarına göre; 98 Habermetre skoru yakalayan EBA ile ilgili yerli basında 6 bin 151 haber yapıldı. Haberler 206 sitede, bin 295 saat menşette yer alırken, 917 haberle de 4 bin 841 saat anasayfada göründü. Yapılan haberler 13 milyon 120 bin 622 okunma elde ederken, 2 milyon 33 bin 983 dolar reklam değerine ulaştı. EBA içerikleri 350 defa Twitter'da paylaşıldı.

Popüler haberler ve okunma oranları

DÜNYA ÜLKELERİNDE UZAKTAN EĞİTİM HABERLERİ

Uzaktan eğitim dünya basınında nasıl yer buldu? Habermetre, dünya ülkelerinin uzaktan eğitim haberlerini analiz etti. Elde edilen verilere göre; uzaktan eğitim haberleri 94 Habermetre skoruna ulaştı. Konuyla alakalı 4 bin 778 haber yapıldı, 494 sitede toplam 4 bin 531 saat anasayfada kaldı. Yapılan haberler 4 milyon 633 bin 303 defa okundu ve 507 bin 777 dolar reklam değeri elde etti.

Uluslararası çapta uzaktan eğitim haberinin en çok okunduğu popüler yayıncı, 682 bin 478 oranla Stuff.co.nz olarak belirlendi. Hemen ardından Cnet.com 433 bin 469 okunma ile ikinci sırada yer alıyor.