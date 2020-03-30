Habermetre, 23-30 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 23-30 Mart arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüsü, EBA, Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve Ahbap Platformu faaliyetleri gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 168.526.162 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs konusunun en popüler haberleri Habermetre raporuna şu şekilde yansıdı:

EBA GÜNDMİN İKİNCİ SIRASINDA

Habermetre raporuna göre EBA konusunda yaşanan gelişmeler 19.446.694 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

EBA konusunun en popüler haberleri Habermetre raporuna şu şekilde yansıdı:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİLERİ 3. SIRADA YER ALDI

Habermetre'nin gündem analiz raporunda Türkiye İstatistik Kurumu Verileri konusunda yaşanan gelişmeler 678.294 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Verileri konusunun en popüler haberleri Habermetre raporuna şu şekilde yansıdı:





AHBAP PLATFORMU FAALİYETLERİ KONUSU 4. SIRADA YER ALDI

Habermetre'nin gündem analiz raporunda Ahbap Platformu Faaliyetleri konusunda yaşanan gelişmeler 558.492 okunma sayısı ile gündemin 4. sırasında yer aldı.

Ahbap Platformu Faaliyetleri konusunun en popüler haberleri Habermetre raporuna şu şekilde yansıdı: