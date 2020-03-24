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Habermetre, 24 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 24 Mart 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

24.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:06
Habermetre, 24 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 24 Mart günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 22 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs 24 Mart günü Türkiye'de 1529 kişide tespit edildi ve topamda 37 kişi hayatını kaybetti. 24 Mart itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 96 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 16 bin 049 haber yayımlandı, 637 sitede manşette yer aldı ve toplamda 2 bin 70 saat manşetteki yerini korudu, 2 bin 770 haberle anasayfada toplamda 5 saat 775 saat kaldı.

Habermetre, 24 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre Skoru

Yapılan koronavirüs haberleri 22 milyon 56 bin 144 okunma elde ederken, 2 milyon 396 bin 805 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 776 defa Twiter'da paylaşıldı.

Habermetre, 24 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
En popüler haberler ve okunma sayıları
Habermetre, 24 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılardaki okunma oranları

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri bir önceki güne oranla gerileyerek 99 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 80 bin 920 haber yapıldı, 10 bin 291 haberle anasayfada toplam 36 bin 775 saat göründü. Coronavirüs haberleri 186 milyon 992 bin 168 okunma kazanırken, 13 milyon 932 bin 639 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 44 milyon 906 bin 337 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 24 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre Skoru
Habermetre, 24 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Popüler haberler ve okunma sayıları

Habermetre, 24 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Popüler yayıncılara göre haberlerin okunma oranı

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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