Habermetre, 25 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 25 Mart günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

TÜRK BASININDA 38 BİN 57 KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs 25 Mart günü Türkiye'de bin 874 kişide tespit edildi ve 44 kişi hayatını kaybetti. 25 Mart itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 98 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 38 bin 57 haber yayımlandı, bin 167 sitede manşette yer aldı ve toplamda 4.070 saat manşetteki yerini korudu, 6 bin 513 haberle anasayfada toplamda 14. 172 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 62 milyon 785 bin 933 okunma elde ederken, 7 milyon 887 bin 686 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 961 defa Twiter'da paylaşıldı.

Okunma oranlarına göre en popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 148 bin 698 haber yapıldı, 19 bin 395haberle anasayfada toplam 82.316 saat göründü. Coronavirüs haberleri 286 milyon 931 bin 496okunma kazanırken, 20 milyon 708 bin 754dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 75 milyon 263 bin 531 okunma sayısı yakaladı.