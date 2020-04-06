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Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin magazin gündem değerlendirme raporunda Şeyma Subaşı, Müge Anlı, Fatih Terim, Ali Koç ve Rüştü Reçber konuları 30 Mart – 6 Nisan haftasının en çok konuşulan magazin ve kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

06.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:28
Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 30 Mart – 6 Nisan arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Şeyma Subaşı, Müge Anlı, Fatih Terim, Ali Koç ve Rüştü Reçber gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Haberöetre, 30 Mart – 6 Nisan arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Magazin gündemin ana konusu Şeyma Subaşı, Müge Anlı, Fatih Terim, Ali Koç ve Rüştü Reçber oldu. İşte gündemi belirleyen konular:

ŞEYMA SUBAŞI

Şeyma Subaşı magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 1.594.324 rakamına ulaştı.

Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı!
ŞEYMA SUBAŞI
Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı!
ŞEYMA SUBAŞI

MÜGE ANLI

Müge Anlı magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 2.019.186 rakamına ulaştı.

Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı!
MÜGE ANLI
Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı!
MÜGE ANLI

FATİH TERİM

Fatih Terim magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 22.244.392 rakamına ulaştı.

Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı!
FATİH TERİM
Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı!
FATİH TERİM

ALİ KOÇ

Ali Koç magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 3.570.946 rakamına ulaştı.

Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı!
ALİ KOÇ
Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı!
ALİ KOÇ

RÜŞTÜ REÇBER

Rüştü Reçber magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 7.097.373 rakamına ulaştı.

Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı!
RÜŞTÜ REÇBER
Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı!
RÜŞTÜ REÇBER
Etiketler: Şeyma Subaşı, Subaşı, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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