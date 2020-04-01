Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 31 Mart günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS, TÜRK BASININDA 31 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 13 bin 531 kişide tespit edildi ve 214 kişi hayatını kaybetti. 31 Mart itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 94 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 77 bin 46 haber yayımlandı, 356 sitede manşette yer aldı ve toplamda 883 saat manşetteki yerini korudu, bin 795 haberle anasayfada toplamda 2.751saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 31 milyon 827 bin 487 okunma elde ederken, 2 milyon 236 bin 603 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 652 defa Twiter'da paylaşıldı.

Diğer yandan 31 Mart günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 12.00 ile 14.00 saatleri arası en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. 8 milyon 755 bin 091 oran ile Msn.com da yer alan koronavirüs haberleri en yüksek okunmaya ulaşmış.

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 242 bin 295 haber yapıldı, 8 bin 494 haberle anasayfada toplam 18.181 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 168 milyon 153 bin 263 okunma kazanırken, 9 milyon 307 bin 17 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 39 milyon 215 bin 386 okunma sayısı yakaladı.

Haber sayıları saat 08.00'de artmaya başlamış ve 19.00'da en yüksek düzeye ulaşmış.