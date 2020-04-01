Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 31 Mart 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

01.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:07
Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 31 Mart günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS, TÜRK BASININDA 31 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 13 bin 531 kişide tespit edildi ve 214 kişi hayatını kaybetti. 31 Mart itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 94 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 77 bin 46 haber yayımlandı, 356 sitede manşette yer aldı ve toplamda 883 saat manşetteki yerini korudu, bin 795 haberle anasayfada toplamda 2.751saat kaldı.

Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 31 milyon 827 bin 487 okunma elde ederken, 2 milyon 236 bin 603 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 652 defa Twiter'da paylaşıldı.

Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Diğer yandan 31 Mart günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 12.00 ile 14.00 saatleri arası en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. 8 milyon 755 bin 091 oran ile Msn.com da yer alan koronavirüs haberleri en yüksek okunmaya ulaşmış.

Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 242 bin 295 haber yapıldı, 8 bin 494 haberle anasayfada toplam 18.181 saat göründü.

Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 168 milyon 153 bin 263 okunma kazanırken, 9 milyon 307 bin 17 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 39 milyon 215 bin 386 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Haber sayıları saat 08.00'de artmaya başlamış ve 19.00'da en yüksek düzeye ulaşmış.

Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler: Gündem, Dünya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

16:13: Dinçer Güner neler söyledi? Astrolog Dinçer Güner 2020 için neler dedi? Dinçer Güner hangi kehanetlerde bulundu? Dinçer Güner'in açıklamaları nedir? - Haberler 16:07: Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haberler 16:01: Dolar kaç lira oldu? 1 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? - Haberler 15:43: Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsü günlerde nasıl alışveriş yapılır? - Haberler 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler 12:52: Zekat nedir? Zekat kimlere verilir? Zekat kimlere verilmez? - Haberler 23:59: Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler