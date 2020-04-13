Habermetre, 6 Nisan - 13 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 6 Nisan- 13 Nisan arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Arda Turan, Ozan Güven, Nurgül Yeşilçaygündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Haberöetre, 6 Nisan- 13 Nisan arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Magazin gündemin ana konusu Arda Turan, Ozan Güven, Nurgül Yeşilçayoldu. İşte gündemi belirleyen konular:

ARDA TURAN

Arda Turan magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 1.840.826 rakamına ulaştı.

ARDA TURAN

ARDA TURAN

NURGÜL YEŞİLÇAY

Nurgül Yeşilçay magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 457.370 rakamına ulaştı.

NURGÜL YEŞİLÇAY

NURGÜL YEŞİLÇAY

OZAN GÜVEN

Ozan Güven magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 335.837 rakamına ulaştı.

OZAN GÜVEN