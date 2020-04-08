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Habermetre, 7 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 7 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

08.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:42
Habermetre, 7 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 7 Nisan Salı günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

POPÜLER YAYINCILARDA 74 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 34 bin 109 kişide tespit edildi ve 725 kişi hayatını kaybetti. 7 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 74 bin 706 haber yayımlandı, bin 844 sitede manşette yer aldı ve toplamda 8.712 saat manşetteki yerini korudu, 10 bin 934 haberle anasayfada toplamda 34.513 saat kaldı.

Habermetre, 7 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 113 milyon 434 bin 719 okunma elde ederken, 16 milyon 858 bin 561 dolar reklam değerine ulaştı ve 5 bin 196 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 7 Nisan günü 12 milyon 79 bin 118 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Habermetre, 7 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Diğer yandan 7 Nisan Salı günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. 17.00'de haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 9 ile Haberler.com ile Sondakika.com şeklinde görünüyor.

Habermetre, 7 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 7 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 7 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre popüler haberler ve yayıncıları

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 242 bin 519 haber yapıldı, 29 bin 739 haberle anasayfada toplam 162.171 saat göründü.

Habermetre, 7 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 792 milyon 860 bin 139 okunma kazanırken, 77 milyon 844 bin 709 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 269 milyon 855 bin 426 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 7 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 7 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

7 Nisan günü koronavirüs haberleri 15.00 itibariyle artışa geçmiş ve 17.00 ile 19.00 en fazla haber üretildiği saatler olmuştur. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, 7 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 7 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Etiketler: Gündem, Güncel
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