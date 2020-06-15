Habermetre, 8-15 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, Maçka Parkı ve deprem konuları 1-8 Haziran haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre, 8-15 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
15.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:37

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 8-15 Haziran arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre raporunda koronavirüs, Maçka Parkı ve deprem konuları gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 8-15 Haziran arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs ve seyahat izni oldu. Hastanesi konuları onu takip etti.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 291.582.023 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 8-15 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 8-15 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

MAÇKA PARKI GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Maçka Parkı konusunda yaşanan gelişmeler 2.397.666 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Maçka Parkı ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 8-15 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 8-15 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

DEPREM GÜNDEMİN 3. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre deprem konusunda yaşanan gelişmeler 2.371.453 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

deprem ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 8-15 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 8-15 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
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Etiketler: Maçka Parkı, Koronavirüs, Deprem, Gündem, Güncel, Haber

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