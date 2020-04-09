Habermetre, 8 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 8 Nisan Çarşamba günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 116 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 38 bin 226 kişide tespit edildi ve 812 kişi hayatını kaybetti. 8 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 74 bin 369haber yayımlandı, bin 833 sitede manşette yer aldı ve toplamda 8.017 saat manşetteki yerini korudu, 10 bin 903 haberle anasayfada toplamda 32.936 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 116 milyon 831 bin 753 okunma elde ederken, 17 milyon 154 bin 977 dolar reklam değerine ulaştı ve 4 bin 610 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 8 Nisan günü 16 milyon 188 bin 621 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Diğer yandan 8 Nisan Çarşamba günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00 - 12.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. 15.00'de haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 9 ile Haberler.com ile Sondakika.com şeklinde görünüyor.

Okunma oranlarına göre popüler habeler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 239 bin 733 haber yapıldı, 28 bin 960 haberle anasayfada toplam 162 bin 796 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 789 milyon 887 bin 402 okunma kazanırken, 78 milyon 488 bin 471 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 263 milyon 58 bin 734 okunma sayısı yakaladı.

8 Nisan günü koronavirüs haberler sayıları 12.00 itibariyle artışa geçmiş ve 19.00'da en fazla haber üretildiği saatler olmuştur. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Msn.com görünüyor.