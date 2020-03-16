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Habermetre, 9-16 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, İdlib ve İstanbul depremi, Mart ayının ikinci haftasında en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

16.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:20
Habermetre, 9-16 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 9-16 Mart arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs, İdlib ve İstanbul depremi gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Haberöetre, 9-16 Mart arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken İdlib'de yaşanan gelişmeler 2., İstanbul depremi konusu ise 3. sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 530.271.629 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs konusunun en popüler haberleri Habermetre raporuna şu şekilde yansıdı:

DÜNYANIN KONUŞTUĞU İDLİB TÜRKİYE'DE DE GÜNDEMDE

Habermetre raporuna göre İdlib konusunda yaşanan gelişmeler 43.324.312 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

İdlib konusunun en popüler haberleri Habermetre raporuna şu şekilde yansıdı:

İSTANBUL DEPREMİ KONUSU 3. SIRADA YER ALDI

Habermetre'nin gündem analiz raporunda İstanbul depremi konusunda yaşanan gelişmeler 1.496.872okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

İstanbul depremi konusunun en popüler haberleri Habermetre raporuna şu şekilde yansıdı:

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, İdlib, Gündem, Güncel

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