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Habermetre, dünya koronavirüs gündemini analiz etti! İşte, koronavirüs haberleri ve rakamları

Türkiye'nin önde gelen analiz ve raporlama merkezi Habermetre, Türkiye ve dünyada koronavirüs hakkında yapılan haberleri analiz etti. Dünyada en çok okunan coronavirüs haberini hangi site yaptı, nerede en çok manşette kaldı, en çok hangi koronavirüs haberi okundu? Tüm sorular yanıt buluyor...

11.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:42
Habermetre, dünya koronavirüs gündemini analiz etti! İşte, koronavirüs haberleri ve rakamları

Corona virüs Türkiye'ye geldi ve koronavirüs son durum ne merak ediliyor. Konuyla ilgili Türkiye'nin yanı sıra dünyada da sayısız haber ile gündem oluşturuluyor. Habermetre, koronavirüs haberleri verilerini yayımladı. Buna göre, sitelere göre okunma oranları, haber sayıları, manşet süreleri okuyucuya sunuldu. İşte, detaylar...

KORONAVİRÜS HAKKINDA 102 BİN HABER YAPILDI

Habermetre 1 - 11 Mart verilerine göre koronavirüs teriminin dünya basınında skoru 100 olarak belirlendi. Toplamda 102 bin 894 haber yapıldı ve bunların 12 bin 503 tanesi de anasayfadan yayımlandı. Haberler 76.061 saat boyunca anasaydaki yerlerini korudu. Yapılan toplam haberlerin okunma sayısı ise 237 milyon 727 bin 914 olarak belirlendi.

Koronavirüs hakkında çıkan haberler dünyada 21.093.907 dolar reklam değerine ulaştı. Haber adedi de 9 Mart itibariyle 50 bin ile en yüksek seviyesine ulaşmış.

Haberlerin dünya genelindeki popüler yayıncılarda okunma sayısı en yüksek 30.163.053 ile Foxnews elinde bulunduruyor. Detaylar:

Corona virüs ile ilgili popüler yayıncılarda çıkan haberler sayılarının yüzdeleri:

Koronavirüs ile ilgili yapılan haberlerin uluslararası basında en popüler olanları şu şekilde sıralanabilir:

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Etiketler : Gündem, Dünya, Güncel

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