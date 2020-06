Habermetre, haftalık şirketler gündemini raporladı

Haftanın haberi, Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 2020 yılına ilişkin " Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" listesi olurken, listede yer alan markaların servis ettiği bültenlerin de etkisi dikkat çekmiştir. Listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. Listenin üçüncü sırasında 1 milyar 538 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti BBVA yer alırken, onu sırasıyla Turkcell, Arçelik, Türk Telekom, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Ford Otosan takip etti. Habermetre verilerine göre Brand Finance "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" ile ilgili, 904 adet haber yansıması, 2.016.363 okunma sayısına ve 365.828$ reklam değerine ulaştı. 26 sitede manşet, 129 haberde ana sayfada yer alan içerik toplamda 231 saat manşet, 867 saat ana sayfa görünümü sağladı. Ayrıca ilgili haberlerin toplamda 63 kez tweetlendiği tespit edilmiştir.

8-14 Haziran Haftasında tüm kategorilerde, Telekom Operatörleri Üst Düzey Yöneticileri'nin dekatılım sağladığı, "Dijital Gündem Toplantısı", "CDP Türkiye 10. Yıl İklim Değişikliği Konferansı" ve "EY Dünya Yılın Girişimcisi" yarışmasında Türkiye'yi temsil eden BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel'in Yılın Girişimcisi Seçilmesi" yansımaları haftanın öne diğer içerikleri oldu. İşte kategorilerine göre haftanın önemli haberleri:

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK/SPONSORLUK/KSS

Akbank, üniversite öğrencilerinin gelişimine ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Microsoft ile iş birliği yaparak AI Academy'e üniversite öğrencilerinin katılımını sağladı.

Akbank Sanat, Akbank Kısa Film Festivali kapsamında kısa filmlerin online izlenmesine olanak sağlamak için, Akbank Sanat YouTube hesabı üzerinden oluşturulan Kısa Film Kanalı ile sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Aksigorta, Yeşil Ofis Programı'nı tamamladı. Aksigorta, yaptığı tasarruf ve uygulamalarla doğal kaynakların kullanımını azaltırken, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan (WWF-Türkiye) Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.

CDP İklim Değişikliği & Su Programı 2019 Türkiye liderleri Eti Soda, Arçelik, Aselsan, Brisa, Migros, Tekfen Holding ve Yapı Kredi oldu. "CDP Türkiye Liderleri" 9 Haziran'da düzenlenen CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı'nda paylaşıldı.

Garanti BBVA, çevresel raporlama platformu CDP'nin Paris Antlaşmasıyla öngörülen en fazla 1,5 derece artışı hedefiyle uyumlu Bilime Dayalı Hedef çerçevesinde, karbon emisyonlarını 2025'e kadar yüzde 29, 2035'e kadar ise yüzde 71 azaltma hedefi koydu. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "İklim değişikliğiyle mücadele için dünya genelinde şirketlerin katkısına ve liderliğine büyük ihtiyaç var" dedi.

Garanti BBVA'nın ana destekçisi, Deloitte Türkiye'nin rapor sponsoru olduğu, CDP Türkiye'nin yıl boyunca yürüttüğü çalışmaların paylaşıldığı CDP Türkiye 10. Yıl İklim Değişikliği Konferansı, bu yıl online ortamda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Edin, salgınla mücadelede gösterilen kolektif çalışmaların ve atılan radikal adımların iklim değişikliğinde de atılması temennisinde bulundu.

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS'ün İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle kurduğu "KWORKS Kovid-19 Ekspres Platformu" başvuru almaya başladı.

Mey Diageo, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi'nin ''Bereketle Sağlık Olsun'' kampanyasına katılarak, mevsimlik çalışmak üzere Manisa'ya gelen tarım işçileri ve ailelerine hijyen paketi dağıttı.

Mitsubishi Electric EMO iş birliğiyle "Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptli webinar serisi düzenledi.Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, etkinlik kapsamında "Gömülü Bilgisayar Sistemleri", "Robotlar" ve "Akıllı PLC'ler" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

QNB Finansbank 2015 yılında kurduğu ve bugüne kadar 63 şehirde 530 binden fazla çocuğa ulaşılan, kodlamadan matematiğe, müzikten, dramaya kadar bir çok alanda eğitim ve burs desteği verdiği Minik Eller Büyük Hayaller platformunun 5. yılını kutluyor. QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller platformunun 5. yılında kodlama eğitimlerini tüm Türkiye'deki çocuklara ücretsiz ve sınırsız online platform ile açıyor.

Tekfen Holding, uluslararası yeşil Sivil Toplum Kuruluşu CDP'nin İklim Değişikliği Programı ve Su Programı'nda ayrı ayrı "A (-)" bandında derecelendirilerek "Türkiye İklim ve Su Liderleri" ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom, pandemi döneminin girişimciliğe olan etkilerini değerlendirmek üzere girişimcilik ekosistemini PİLOT Infoday'da buluşturdu.Yeni Nesil Girişim Sohbetleri temasıyla gerçekleşen online etkinlikte, pandemi sonrası girişimler için yeni fırsatlar, yatırımcıların radarındaki yeni girişim ve teknolojiler masaya yatırıldı.

Vodafone, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde 152 huzurevine toplam 400 tablet ve hat bağışladı. Şirket, her bir tablete 12 ay boyunca aylık 30 GB ücretsiz internet de tanımladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone FreeZone markamızla 3 yıl önce adım attığımız espor pazarına yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz" dedi.

Yapı Kredi, Londra merkezli, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) yaptığı raporlamayla, Su Programı notunu B'den A-'ye çıkararak, Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldı.

Zorlu Holding, gelecek vizyonu Akıllı Hayat 2030'un en kritik süreçlerinden biri olarak gördüğü kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi'Fikir'in ikinci döngüsünü, Türkiye'nin farklı şehirlerine yayılmış sektörlerindeki çalışanlarının katılımıyla webex üzerinden yaptığı canlı yayın ile başlattı.

ÜRÜN/KAMPANYA

Aksigorta, "Hayata Devam Sigortası" alan babalara 14-21 Haziran tarihleri arasında, Babalar Günü'ne özel ücretsiz psa testi gerçekleştiriyor.

Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamladı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

CardFinans, Babalar Günü Kampanyasıyla hediye almak isteyenlere ParaPuan kampanyası sunuyor. QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Kampanyaya dahil CardFinans ve QNB First bireysel kredi kartı sahipleri, 30 Haziran'a kadar giyim, kozmetik veya restoran sektörlerinde yapacakları her 125 TL ve üzeri alışverişe anında 10 TL, toplamda 100 TL'ye varan ParaPuan kazanma şansı yakalıyor.

Dacia, Haziran ayında müşterilerine, Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R (otomatik vites) ve Duster Comfort ECO-G 115 bg 4x2 modellerine cazip fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

DenizBank'ın dijital cüzdanı fastPay, COVİD-19 salgınıyla mücadele döneminde daha büyük önem kazanan temassız ödeme konusunda yeni bir adım daha atarak, Migros ve Macrocenter ile önemli bir iş birliğini hayata geçirdi.

Fibabanka, Vatan Bilgisayar'ın online mağazası vatanbilgisayar.com'da 12 aya varan taksitle faizsiz kredi imkânı sağlıyor.

Huawei'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarları MateBook D serisi ve MateBook 13 ile tüketicilere özel indirim ve fırsatlar sunuluyor.

ING'ye maaşını taşıyan emekliler, aylık yüzde 0,79 faiz oranı ve 60 aya varan vade seçenekleriyle sunulan bireysel ihtiyaç kredisinden yararlanabiliyor.

ING Türkiye, Kovid-19 salgınının ardından normalleşme sürecine geçiş yapılan bu dönemde tüketicilerin bütçelerine, KOBİ'lere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere dört farklı kredi paketi hazırladı.

İş Bankası ve bulut tabanlı insan kaynakları yönetimi çözümleri sunan yerli girişim Kolay İK, KOBİ ve işletmelere çalışanların maaşlarını tek tuşla ödeme sağlayan bir iş birliğine gittiklerini duyurdu.

İzocam, Kovid-19 döneminde yapımına başlanan İstanbul Atatürk Havalimanı Sahra Hastanesine, Sancaktepe Sahra Hastanesi'ne ve Ankara Keçiören Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına ürün sağladı.

Jeep, Haziran ayında geçerli olacak kampanya ile 2020 model yılı Jeep Compass ve Jeep Renegade modelleri 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli ve 4 ay ertelemeli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Koçtaş, Babalar Günü'nde uygun hediye almak isteyenler için pek çok hediyenin yanında sunduğu testler ile de müşterilerine yardımcı oluyor.

Kuveyt Türk ve Emlak Konut GYO, iş birliği kapsamında, ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 180 aya varan vade seçenekleri ve aylık 0,79 kar oranıyla ev sahibi olmayı mümkün kılan bir kampanya başlattı.

Mercedes-Benz'in, kompakt SUV modeli GLB Türkiye'de satışa sunuldu. 7 kişilik oturma kapasitesine sahip ve 163 beygirlik turbo benzinli motor ile 7 ileri otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu GLB'nin 406 bin TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldığı bildirildi.

Renault, haziran ayında müşterilerine tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olmak üzere "Şimdi Al 2021'de Öde" kampanya fırsatı sunuyor.

Samsung Electronics, televizyonlarını yenilemek isteyenler için "Değiş, Değiştir, Yeniden Başla" kampanyasıyla akıllı telefon veya tablet hediye ediyor.

Samsung, seçili akıllı telefonları, TV'ler ve klimalarda Babalar Günü'ne özel başlattığı kampanyalarla hediye almak isteyenlere seçenekler sunuyor.

Schneider Electric, sektörün değişen ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğu İzleme ve Dağıtım Hizmetleri ile uzaktan izleme, sorun giderme ve parça değişimi de dahil olmak üzere yerinde müdahale sağlıyor.

Sur Yapı sağlık çalışanlarına özel konut indirimini duyurdu. Şirketin yüzde 20'ye varan indirimli '"Rahat Bi Nefes Al" kampanyası kapsamında sağlık çalışanlarına özel 15 bin liraya varan ek indirim sunuluyor.

Şekerbank, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerin hijyen standartlarını tescillemek üzere verilen "Güvenli Turizm Sertifikası" için kampanya başlattı.

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarını yüzde 40 indirimli uçuracak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli Yatırıma destek TL kredisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli, bugün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone TV uygulamamızı 2018 ve 2019 model LG Smart TV'lere ekledik. Bundan böyle LG Smart TV sahipleri Vodafone TV'nin zengin içeriğinden kolayca faydalanabilecek" dedi.

Yapı Kredi Mobil'de sigorta işlemleri de hizmete sunuldu. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Sektörde farklı bir noktada bulunduğumuz dijitalleşme alanında çalışmalarımızı sürdürerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve sınırları kaldırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeşim Tekstil, biyoteknoloji ve ilgili ürünlerde 25 yıllık deneyimi olan Health Guard firması iş birliği ile geliştirdiği örme kumaştan antiviral ve anti bakteriyel özellikli maske projesini tamamladı.

KURUMSAL/GENEL

Albaraka Türk'ün kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu 9,09 oldu. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

Albaraka Türk hissedarlarından Şeyh Salih Abdullah Kamel'in vefatı sonrası paylarının oğlu Albaraka Bankacılık Grubu yeni başkanı Abdullah Salih Kamel'e intikal ettiği açıklandı.

Alternatif Bank, geçtiğimiz aylarda yurtdışı fonlama programı kapsamında IFC'den kadın girişimcilerin hissedarlığında faaliyet gösteren veya kadın profesyoneller tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacıyla 100 milyon dolar kaynak sağladı.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Pandemide artan hijyen ihtiyacı çamaşır kurutma makinesi satışlarını tetikledi. Uzaktan eğitim, evde kalınan sürede iyi vakit geçirme ihtiyacı, bilgisayar ve televizyon satışlarında pozitif etki yarattı" dedi.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, online alışverişin ihracat pazarlarında da artmasıyla Körfez ülkelerinde pazarlamayı artırdıklarını kaydetti.

BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, iş dünyasının küresel düzeydeki en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ernst & Young (EY) Dünya Yılın Girişimcisi programındaki halk oylamasında ilham veren girişimciler listesinde zirveye çıktı.

DeFacto, uluslararası düzeyde 53,2 milyon dolarlık sendikasyon finansman anlaşması yaptı. HSBC'nin katılımcı, tek koordinatör ve düzenleyici banka olduğu anlaşmada; Emirates Islamic Bank PJSC temsil bankası ve katılımcı olarak, ICD (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector),Sharjah Islamic Bank ve Ziraat International Bank AG katılımcı finans kurumları arasında yer aldı.

Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, salgın sonrası kiralık araçlarla seyahat etme talebinin arttığını vurguladı. Yabancı müşteriden bu yıl umudu kesen şirket, yerli turist için pandemi sonrası 7 şehirde ofis açma kararı aldı. Enterprise ayrıca, karavan işine girmek için de çalışmaya başladı.

Fiba Grubu'nun yurt dışı finans yatırımı Credit Europe Bank, Rusya'nın en iyi 10 bankasından biri seçildi. Credit Europe Bank, ekonomi ve iş dünyası dergisi Forbes tarafından düzenlenen ankette tüketicilerin oylarıyla geçen yıla göre 9 basamak birden yükselerek 10. sıraya yerleşti.

Garanti BBVA, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından verilen "Kurumsal Yönetim Ödülleri" kapsamında 2019 yılının en yüksek nota sahip şirketi oldu. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Garanti BBVA olarak kurumsal yönetim ilkelerini sadece yönetim yaklaşımı olarak görmüyor, Garanti BBVA kültürünün yapı taşları olarak değerlendiriyoruz" dedi.

GÜBRETAŞ, ilk çeyrekte 69,7 milyon lira net kâr elde etti. GÜBRETAŞ, ilk çeyrekler bazında bakıldığında şirket tarihinin satış miktarı ve konsolide ciro rekorlarını kırdı.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding 9 yıldır aralıklarla Metro Turizm'in halka arzı için başlattığı çalışmalara yenisini ekledi. Holding halka arz için yönetim kurulu kararı alındığını duyurdu.

Naturel Enerji, yüzde 100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'yi halka açıyor.

Kalyon, gayrimenkule 300 milyon Euro yatıracak. Nevbahar Üsküdar projesi ile konut sektörüne giren Kalyon İnşaat, gayrimenkule 300 milyon Euro'luk daha yatırım yapacak. Üsküdar'da konut, İstanbul havalimanı çevresinde ise eğlence yatırımı planlanıyor.

Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmellik Merkezi, Ufuk 2020 Programı Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı (ERA-Chairs) çağrısında, Avrupa Komisyonu tarafından 2,5 milyon avro ile fonlanmaya hak kazandı.

Maher Holding Sigorta Grubu Avrupa'ya açılıyor. Bu yıl 3.yaşını kutlayan Quick Sigorta'nın da bağlı olduğu Maher Holding Yönetim Kurulu, Avrupa'da bir sigorta şirketi kurma kararı aldı.

Pavotek ve IntelProbe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, "Dijital farkındalıkla tamamlanan dijital dönüşüm, Türkiye'nin veri güvenliğini artıracak" dedi.

Petrol Ofisi, akaryakıt ve madeni yağlar sektöründe öne çıkan yenilikçi ürünlerinin Nielsen Türkiye Yılın Seçilmiş Ürünü 2020 Pazar Araştırması sonuçlarına göre "yılın seçilmiş ürünü" ödülünü almasıyla Türkiye'deki pazar liderliğini pekiştirdi.

Schneider Electric, "Innovation Day: Resilient Digital Transformation" etkinliği ile bu sene sanal ortamda, IT sektörü uzmanlarını, trendleri ve çözümleri müşteriler ile buluşturdu.

Sunexpress, yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak 10 Haziran itibarıyla kademeli olarak dış hat uçuşlarını başlattı.

TAV Havalimanları Finans Grup Başkanı Burcu Geriş, "Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabalarının bir sonucu olarak 2010'da 90,4 olan notumuz, yıllar içerisinde 96,67 seviyesine yükseldi" dedi.

THY, haziran ayına ilişkin iç ve dış hatta yeni uçuş planını duyurdu. Yeni uçuş planında ABD'nin Chicago, Washington, Los Angeles ve Miami gibi noktalarının yanı sıra Uzak Doğu, Asya, Orta Doğu ile bazı Avrupa ülkeleri yer alıyor.

Toyota'nın tüm plazalarında müşterilerle birlikte, çalışan sağlığını da koruyan bir dizi sağlık önlemi devreye alınarak hizmet verilmeye başlandı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Dijital Gündem'in, düzenlediği online "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısında "Kovid-19 döneminde dünya genelinde birçok ülkede telekom servislerinde ciddi sorunlar yaşarken biz güçlü altyapımız sayesinde birçok şeyin üstesinden başarıyla gelmeyi başardık" dedi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Dijital Gündem'in, düzenlediği online "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısında "Ortalama günlük sabit data kullanımı şubat ayına göre mart ayında yaklaşık yüzde 20, nisan ayında yüzde 45, mayıs ayında yüzde 43, haziranın ilk 10 gününde ise yaklaşık yüzde 26 artış gösterdi" dedi.

Total'in Türkiye iştiraki Total Turkey Pazarlama ile Michelin Grubu'nun lastik ve araç bakım servisi Euromaster ile güçlerini birleştirdi.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Dijital Gündem'in, düzenlediği online "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısında "Önümüzdeki dönemde, herkese kaliteli bir 5G hizmeti sunmak istiyoruz. Bunun için fiber altyapı ve baz istasyonu yaygınlığımızı katlamamız gerekiyor" dedi.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim, Hollanda'da şirketin doğrudan yüzde 100 oranında hissedarı olacağı 30 bin euro sermayeli ZES B.V. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

ÇALIŞAN/İŞVEREN MARKASI VE İNSAN KAYNAKLARI HABERLERİ

Beymen Grup'un yeni İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Banu Cengiz oldu.

DenizBank, koronavirüs salgını döneminde çalışanlarının sağlığını korumak ve uzaktan çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Vodafone Business Bulut Santral Çözümü'nü seçti.

Koç Topluluğu Dijital Kariyer Buluşmaları için kayıtlar başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenecek Koç Topluluğu Dijital Kariyer Buluşmaları, öğrencilere enerji, otomotiv, turizm, gıda, perakende ve sağlık alanlarının da dâhil olduğu 10'dan fazla sektörde faaliyet gösteren 25'ten fazla şirketin yöneticileri ile görüşme fırsatı sağlayacak. Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol'un açılış konuşması sonrasında başlayacak etkinlikte Koç Topluluğu'ndan üst düzey yöneticiler, iş dünyasındaki güncel durumla ilgili değerlendirmelerini ve gençlerin geleceğe nasıl hazırlanabileceklerine dair önerilerini canlı yayınlarda paylaşacak.

ROKETSAN'a kuruşundan bu yana 32 yıldır fiili olarak hizmet veren Selçuk Yaşar'ın emeklilik talebi kabul edildi. Yaşar'ın yerine STM Genel Müdürü Murat İkinci atandı.

Nielsen Türkiye'de Perakende Hizmetleri Direktörlüğü görevine Onur Yüksel getirildi.

Sanko Enerji CEO'su Ziya Erdem oldu. Erdem, aynı zamanda Sanko Enerji Yönetim Kurulunda üye olarak yer alacak.

Tadım Kurumsal İletişim Yöneticisi Handan Düzgün oldu. Handan Düzgün Tadım'daki görevinden önce Anadolu ISUZU'da Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak görev alıyordu.

Ticket Restaurant Edenred'in gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanan şirketlerin yarısından fazlası dijitalleşmenin imkanlarından faydalanarak işlerini evlerine taşıdı. Ankete katılan çalışanların yüzde 22,9'u evde çalışmaktan "çok memnun" yüzde 24'ü ise "memnun" olduğunu bildirdi.

Turkcell Akademi Kurumsal'ın, TFF ve MHK işbirliği sayesinde özel geliştirdiği e-eğitim platformuyla hakemler evlerinde oldukları süre boyunca maçlara hazır hale geldi.