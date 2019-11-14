Haberler » Güncel » Habertürk sunucusunu zora sokan kavga! Apar topar yayını kestirdi - Haber

Habertürk sunucusunu zora sokan kavga! Apar topar yayını kestirdi

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubun konuşulduğu programda stüdyo karıştı. Konuklar birbirlerine yönelik sert sözlerle yüklenince Didem Arslan Yılmaz reklama gitmek zorunda kaldı.

14.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:34

ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın modaretörlüğünde yayınlanan tartışma programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubu masaya yatırıldı. Son derece gergin geçen programda CHP Parti Meclis Üyesi Erdal Aksünger'in canlı yayında mektuptan bazı bölümleri okuması üzerine ortalık bir anda karıştı.

"KİMMİŞ BU DARBECİLER AÇIKLAYIN"

Aksünger, Türkiye'nin mektupla aşağılandığını ileri sürerken Türkgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı. Bu sözler üzerine Aksünger, Bolivya örneğiyle Türkiye'nin darbelerle tehdit edildiğini ileri sürerek, "Kimmiş bu darbeciler açıklayın öğrenelim" diye Müftüoğlu'na yüklendi.

"HADİ DUYUYOR MUSUN BENİ GİR ARAYA"

Aksünger'in sözleri TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya'nın tepkisine neden oldu. Kimsenin Trump'ın mektubunu programda okuyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi aşağılamayacağını söyleyen Kaya, Aksünger'i ve CHP'yi suçladı. Canlı yayında ortamın gerilmesi üzerine devreye giren Didem Arslan Yılmaz, "Bir araya gidelim. Hadi duyuyor musun beni gir araya! Hadi hadi" diyerek reklam arasına gitti.

Habertürk sunucusunu zora sokan kavga! Apar topar yayını kestirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Arslan Yılmaz, Donald Trump, Habertürk, Politika, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
13:14 TBMM plan ve bütçe komisyonunda RTÜK başkanının sunumuna CHP milletvekilleri karşı...
13:09 Çakmak ve Şayir, çalışmaları inceledi
13:14 HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı
13:13 İBB ÖNÜNDE "SU ZAMMI" PROTESTOSU
13:13 DHA YURT BÜLTENİ -10
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:34 Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
12:18 Arabasını çalıp polisten kaçan kardeşine isyan etti: Kardeşim çalacağına arabamı yaksalardı
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
11:46 Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:16:18