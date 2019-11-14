Habertürk sunucusunu zora sokan kavga! Apar topar yayını kestirdi

Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın modaretörlüğünde yayınlanan tartışma programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubu masaya yatırıldı. Son derece gergin geçen programda CHP Parti Meclis Üyesi Erdal Aksünger'in canlı yayında mektuptan bazı bölümleri okuması üzerine ortalık bir anda karıştı.

"KİMMİŞ BU DARBECİLER AÇIKLAYIN"

Aksünger, Türkiye'nin mektupla aşağılandığını ileri sürerken Türkgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı. Bu sözler üzerine Aksünger, Bolivya örneğiyle Türkiye'nin darbelerle tehdit edildiğini ileri sürerek, "Kimmiş bu darbeciler açıklayın öğrenelim" diye Müftüoğlu'na yüklendi.

"HADİ DUYUYOR MUSUN BENİ GİR ARAYA"

Aksünger'in sözleri TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya'nın tepkisine neden oldu. Kimsenin Trump'ın mektubunu programda okuyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi aşağılamayacağını söyleyen Kaya, Aksünger'i ve CHP'yi suçladı. Canlı yayında ortamın gerilmesi üzerine devreye giren Didem Arslan Yılmaz, "Bir araya gidelim. Hadi duyuyor musun beni gir araya! Hadi hadi" diyerek reklam arasına gitti.