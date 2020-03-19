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Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı

Habertürk TV'de dün akşam canlı yayında Didem Arslan Yılmaz, 184 Korona Danışma Hattı'nı aradı. Yılmaz, hastalık semptomları var gibi bilgiler verdi. Hattın ucundaki bilgisayar ise sunucuya hastaneye gitme tavsiyesinde bulundu.

19.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:29

Sağlık Bakanlığı'nın devreye soktuğu 184 Danışma Hattı'nı dün akşam canlı yayında arayarak deneyen Didem Arslan Yılmaz'ı kendisinde hastalık semptomları olduğu yönünde bilgiler verdi ardından hastaneye yönlendirildi.

Dünya ve Türkiye koronavirüs hastalığıyla mücadele ederken ülkemizde hastalık görülen kişi sayısı 191'e yükseldi. İki kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı da koronavirüsle mücadele için 184 Korona Danışma Hattı'nı devreye soktu.

CANLI YAYINDA DENENDİ

Sağlık Bakanlığı'nın 184 Korona Danışma Hattı dün akşam Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında denendi. Programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz, hattı aradığında karşısına çıkan bilgisayara kendisinden istenilen bilgileri verdi. Verdiği bilgiler sonucunda ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurması istendi.

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Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Arslan Yılmaz, Habertürk, Türkiye, Sağlık , Güncel

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Yorumlar (2)
ÇUKUROVALI: Biz gene yandık babo . Ateşin var mı diyor , tezek yakıyoruz , ateşten sayılıyor mu ? Ateşin kaç derece diyor . Ateş neyle ölçülür bilmiyim ki . Neyle ölçülür ? Metreyle mi , kiloyla mı ? Vallah onu da bilmiyim .
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VATANDAŞ: en yakın sağlık kuruluşu değil. en yakın hastane demesi gerekir. Sağlık ocağında tanısı yapılamadığı için boşu boşuna sağlık ocağına yığılmaları önlemek gerek. Ayrıca hastaneye giderken mümkünse maske takması önerilmeli.
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