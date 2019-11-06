Haberler » Güncel » Habeş Kanyonu dünyaya açılacak

Habeş Kanyonu dünyaya açılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesinde bulunan Habeş Kanyonu'nun adeta saklı bir cennet olduğunu vurgulayarak, kanyonun Dünya'ya tanıtımı amacıyla çalışmalara başlanacağını bildirdi.

06.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:12 Habeş Kanyonu dünyaya açılacak
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesinde bulunan Habeş Kanyonu'nun adeta saklı bir cennet olduğunu vurgulayarak, kanyonun Dünya'ya tanıtımı amacıyla çalışmalara başlanacağını bildirdi.

Bugüne kadar keşfedilmemiş muhteşem doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen Habeş Kanyonu'nun yürüyüş ve tırmanma parkuru olarak dağcılık tutkunlarına açılması için kollarını sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesindeki Habeş Kanyonu'na dikkat kesildi.

"Kanyon Turizmi, Yükselen Bir Değer"

Habeş Kanyonu'nun etkileyici özelliğine işaret eden başkan Şahin, "Memleketimizin her yerinde ayrı bir saklı cennet var. Kanyonlar, Anadolu'nun en güzel hazineleri. Araban Habeş Kanyonu muhteşem. 'Kanyon Turizmi' Dünya'da yükselen bir değer. Kanyon turizmle ilgili dağcıları ve diğer networkleri bölgeye getirmeyi amaçlıyoruz. Bu parkurun turizm açısından gerekli altyapısını hazırlayacağız. 'Kanyon görmek istiyorum' diyen bütün uluslararası dağcıları ve meraklıları bu bölgeye getirmeyi hedefliyoruz. Burası Dünya'nın ve Türkiye'nin en güzel parkurlarından biri olacak" dedi.

Habeş Kanyonu Hakkında

Araban ilçesine bağlı Köklüce (Ardıl) Kırsal Mahallesi'ndeki Ardıl Çayı deresinden Araban ovasının ortasından geçerek Fırat nehriyle birleşen nehir kıyısındaki Habeş Kanyonu, Birecik Barajı sularının yükselmesinden dolayı kanyonun içinden akan su 5-6 metre boyunca yükseldi. İlçeye bağlı Hisar kırsal mahallesinden Habeş Kanyonu'nun Fırat nehriyle birleştiği uç bölgesine yürüyünce, en yüksek noktasından kanyonun doğal güzelliklerinin tümü görülebilir. Derenin kenarlarında meşe, melengiç, dikenli meşe ve çınar ağaçları yer alan kanyon, bölgenin doğal güzelliklerini yansıttı. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Araban, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:50   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
02:46   Ereğli'deki cinayet - Zanlı tutuklandı
02:44   Zonguldak'taki cinayet
02:42   Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
02:38   Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 02:51:29