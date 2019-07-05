05.07.2019 15:53
Haberler» Güncel» Haber

Habib-i Neccar Dağı'ndaki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Habib-i Neccar Dağı

HATAY'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü.
İlçe merkezi yakınındaki Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


- Hatay
Kaynak: DHA
Antakya, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:42   May'den Johnson'a 'hassas istihbarat' engeli
16:42   SİVAS Parktaki ağacın 'göz'ü görenleri şaşırtıyor
16:42   KARAMAN Cep telefonu çalan Afganlar güvenlik kameralarına yakalandı
16:42   KARABÜK Kazada ölen Melek toprağa verildi
16:42   ANTALYA İstismar sanığı öğretmene tahliye kararına tepki
16:41   Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 Suriyeliden 2'si öldü, 1'i yaralı (5)
16:40   GÜNCELLEME - Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu