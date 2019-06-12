Habib-i neccar hazretleri etkinliklerle anılıyor

Allah dostu Habib-i Neccar Hazretleri'nin anısına her yıl düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikler bu yıl Habib-i Neccar Camisi'nde Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazi ve Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başlayacak.

Hatay'ın en önemli değerlerinden olan Habib-i Neccar Hazretleri'nin gönüllerdeki manevi anısını bir kez daha tazeleyecek olan geleneksel yürüyüş ise 15 Haziran Cumartesi günü saat 9.00'da gerçekleşecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi Habib-i Neccar Sosyal Tesisleri önünden başlayacak yürüyüş Habib-i Neccar Camii önünde son bulacak.

Üç gün sürecek etkinliklerde yaşamının her döneminde hoşgörünün ve sevginin örneği olarak anılan ve öğretisiyle tüm insanlara rehber olan Habib-i Neccar Hazretleri bir kez daha anılmış olacak.

Kaynak: Bültenler