Dünyanın en büyük MMA (Mixed Martial Arts - Serbest Stil Dövüş) organizasyonu olan UFC'de yılın karşılaşması heyecanla bekleniyor. The Eagle lakablı Habib Nurmagomedov ile The Diamond lakaplı Dustin Poirier, hafif sıklet dünya şampiyonluğu maçında karşı karşıya geliyor. Peki, Habib Nurmagomedov - Dustin Poirier UFC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HABİB NURMAGOMEDOV - DUSTİN POİRİER UFC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UFC severlerin aylardır beklediği Nurmagomedov - Dustin Poirier karşılaşması UFC 242 kartında, 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Abu Dhabi'de düzenlenecek yılın dövüş olayı TSİ 21.00'da başlayacak.

Habib Nurmagomedov - Dustin Poirier UFC maçı S Sport Plus'tan hem Türkçe hem de İngilizce anlatım seçenekleriyle takip edebilecekler.

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Bu dövüş aynı zamanda Khabib'in geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor'la yaptığı maçın ardından UFC'deki ilk maçı olacak. Khabib, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapılan tüm dünyada yüz milyonlarca izleyicinin takip ettiği maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.

1988 yılında dünyaya gelen karma sanat dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov Dağıstan'lıdır. MMA ilk maçına 13 Eylül 2008 tarihinde çıkan Khabib Nurmagomedov rakibi Vusal Bayramov'u pes ettirerek karşılaşmayı kazanmıştır.

Nurmagomedov'un UFC'de yaptığı 27 maçta yenilgisi yok. Bu maçlardan 8 tanesini pes ettirmek şeklinde kazandı. 8 tanesi ise nakavtla sonuçlandı.