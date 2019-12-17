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Habibler-Arnavutköy yolunda devrilen tır trafiği kilitledi

Sultangazi'de kontrolden çıkan bir tırın dorsesi yola devrildi.

17.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:15Habibler-Arnavutköy yolunda devrilen tır trafiği kilitledi
'de kontrolden çıkan bir tırın dorsesi yola devrildi. Dorsede bulunan toprağın yola saçılmasıyla trafik kilitlendi.

Kaza, Arnavutköy-Habibler Yolu Malkoçoğlu Mahallesi mevkisi Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dorsesinde toprak yüklü olan M.E. idaresindeki 34 BUT 251 plakalı tır seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yol kenarındaki su kanalına çarpan tırın dorsesi yola devrildi. Yola saçılan dorsenin içindeki toprak yola saçıldı. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Habibler-Arnavutköy yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola devrilen tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Sultangazi, Habipler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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