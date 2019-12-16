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Hablemitoğlu suikastıyla ilişkili şüpheli Ukrayna'da yakalandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan şüphelinin Ukrayna'da yakalandığı bildirildi.

16.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:10Hablemitoğlu suikastıyla ilişkili şüpheli Ukrayna'da yakalandı
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan şüphelinin 'da yakalandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Nuri Gökhan B. hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından 14 Mayıs 2019'da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldı.
Zanlının kırmızı bültenle aranması için İnterpol'e de başvuruda bulunuldu.
Nuri Gökhan B, hakkında düzenlenen kırmızı bültene istinaden Ukrayna makamlarınca yakalandı.
Şüpheli, Türkiye'ye iadesinin değerlendirilmesi amacıyla Ukrayna'da 12 Temmuz 2019'da tutuklandı. Tutuklama kararına itirazı üzerine Nuri Gökhan B'nin elektronik kelepçeyle ev hapsine alınması kararlaştırıldı.
Halen ev hapsinde tutulan Nuri Gökhan B'nin, Adalet Bakanlığınca gönderilen iade talepnamesi kapsamında Ukrayna adli makamlarının kararının ardından Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.
Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Necip Hablemitoğlu, Ukrayna, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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