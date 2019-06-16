16.06.2019 22:31
Haberler»“kultur-sanat“ » Haber

Habur Çayı'na düşen çocuğun kaybolması

Habur Çayı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşen 13 yaşındaki Cihat Ecer'i arama çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşen 13 yaşındaki Cihat Ecer'i arama çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Taşarası köyündeki Habur Çayı kenarında oynarken dengesini kaybederek düşen Ecer için Jandarma, AFAD İl Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Van'dan gelen dalgıç polislerin de destek verdiği arama çalışmasında drone da kullanıldı. Akşam saatlerine kadar vatandaşların da desteğiyle devam eden çalışmadan sonuç alınamadı. Ara verilen arama çalışmasına yarın devam edilecek.
Taşarası Köy Muhtarı Abdüsselam Ecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Habur Çayı'nın yağışlar nedeniyle tehlikeli boyuta ulaştığını ve şimdiye kadar çok sayıda kişinin suda boğulduğunu dile getirdi.
Akarsu çevresinde tedbir alınması için yetkililerden talepte bulunan Ecer, "Bu çocukları bu sudan koruyabilmek için bir tedbir alınsın. Her zaman bu dere bize tehlike yaşatıyor. İnsanlarımızın bu tehlikeden korunmasını istiyoruz." dedi.
Dün 13 yaşındaki Cihat Ecer, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyündeki Habur Çayı kenarında oynarken suya düştü. Kardeşini kurtarmak isteyen ağabey Mustafa Ecer (23) de çaya girmişti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine akıntıya kapılan ve gözden kaybolan kardeşler için arama çalışması başlatılmıştı. Jandarma, AFAD İl Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda ağabey Ecer'in cesedi, suya girdiği yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.
Ecer'in cesedi otopsi için Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
Jandarma, Şırnak, Beytüşşebap, Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
00:19 Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda
00:18 16 Haziran 2019 Haberleri
00:17 Grup Gripin'den yeni single mesajı
00:16 Yıldırım: "Beni Binali Yıldırım yapan bu şehre çok güzel hizmetler yapmaya hazırım"
00:16 Kuyuya düşen baba ve oğlunu itfaiye kurtardı
00:16 Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi
00:15 Kocaeli'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı