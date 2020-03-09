Habur'da bekleyen şoförlere çorba ikramı
Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısının korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılması üzerine Tır Parkı'nda bekleyen şoförlere çorba ikramı yapıldı.
09.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:22
Şırnak 'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısının korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılması üzerine Tır Parkı'nda bekleyen şoförlere çorba ikramı yapıldı.
Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan 5 bin araçlık Tır Parkı'nda bekleyen şoförlere Başverimli Belde Belediyesi tarafından çorba ikram edildi. 2 bin 500 kişilik hazırlanan çorba Tır Parkı sahasında dağıtıldı. Dağıtıma katılan Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, şoförlere kendi eliyle çorba ikram ederek birlikte kahvaltı yaparak sohbet etti. Her şeyin başının sağlık olduğunu dile getiren Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, Habur Sınır Kapısı'nın bu maksatla kapandığını söyledi. Başverimli Belediyesi olarak Tır Parkı'nda bekleyen şoförlerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Tatar, "Şoför arkadaşlarımızın aileleri burada değil. Çoğu dışarıdan gelmiş ve mağdurlar. Başverimli Belediye Başkanı olarak ne gerekiyorsa şoför arkadaşlarımızın yanında olacağım. Maddi manevi desteklerimizi sunacağız" dedi.
Devletin sağlık açısından Irak'a geçişlere izin vermediğini belirten şoförler de çorba dağıtımı için belediye başkanına teşekkür etti. - ŞIRNAK
Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan 5 bin araçlık Tır Parkı'nda bekleyen şoförlere Başverimli Belde Belediyesi tarafından çorba ikram edildi. 2 bin 500 kişilik hazırlanan çorba Tır Parkı sahasında dağıtıldı. Dağıtıma katılan Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, şoförlere kendi eliyle çorba ikram ederek birlikte kahvaltı yaparak sohbet etti. Her şeyin başının sağlık olduğunu dile getiren Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, Habur Sınır Kapısı'nın bu maksatla kapandığını söyledi. Başverimli Belediyesi olarak Tır Parkı'nda bekleyen şoförlerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Tatar, "Şoför arkadaşlarımızın aileleri burada değil. Çoğu dışarıdan gelmiş ve mağdurlar. Başverimli Belediye Başkanı olarak ne gerekiyorsa şoför arkadaşlarımızın yanında olacağım. Maddi manevi desteklerimizi sunacağız" dedi.
Devletin sağlık açısından Irak'a geçişlere izin vermediğini belirten şoförler de çorba dağıtımı için belediye başkanına teşekkür etti. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Habur'da bekleyen şoförlere çorba ikramı
Etiketler : Başverimli, Şırnak, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Güncel
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti
Güncel
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti