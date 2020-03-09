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Habur'da bekleyen tır şoförlerine çorba ikramı

Habur'da bekleyen tır şoförlerine çorba ikramı Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısının koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılması üzerine Tır Parkın'da bekleyen şoförlere çorba ikramı yapıldı.

09.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:56
Habur'da bekleyen tır şoförlerine çorba ikramı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak 'a açılan Habur Sınır Kapısının koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılması üzerine Tır Parkın'da bekleyen şoförlere çorba ikramı yapıldı.
Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan 5 bin araçlık Tır Parkı'nda bekleyen şoförlere Başverimli Belde Belediyesi tarafından çorba ikram edildi. 2 bin 500 kişilik hazırlanan çorba Tır Parkı sahasında dağıtıldı. Dağıtıma katılan Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, şoförlere kendi eliyle çorba ikram ederek birlikte kahvaltı yaparak sohbet etti. Her şeyin başının sağlık olduğunu dile getiren Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, Habur Sınır Kapısı'nın bu maksatla kapandığını söyledi. Başverimli Belediyesi olarak Tır Parkı'nda bekleyen şoförlerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Tatar, "Şoför arkadaşlarımızın aileleri burada değil. Çoğu dışarıdan gelmiş ve mağdurlar. Başverimli Belediye Başkanı olarak ne gerekiyorsa şoför arkadaşlarımızın yanında olacağım. Maddi manevi desteklerimizi sunacağız" dedi.
Devletin sağlık açısından Irak'a geçişlere izin vermediğini belirten şoförler de çorba dağıtımı için belediye başkanına teşekkür etti.
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Habur'da bekleyen tır şoförlerine çorba ikramı

Kaynak: İHA

Etiketler : Silopi, Irak, Genel
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