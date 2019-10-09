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Habur Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Habur Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu Operasyonda 105 kilogram uyuşturucu tespit edildiŞIRNAK - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 105 kilogram eroin ele geçirildi.

09.10.2019 23:23
Habur Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
Operasyonda 105 kilogram uyuşturucu tespit edildi
ŞIRNAK - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 105 kilogram eroin ele geçirildi.
Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce sorumluluk sahasına gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu. Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede büyük hassasiyet gösteren ekiplerin analiz çalışması neticesinde, Habur Gümrük Kapısı'na Irak'tan boş olarak geldiği beyan edilen Türk plakalı bir tır şüpheli bulundu.
X-ray taramasına sevk edilen aracın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluk bulunduğu tespit edildi. Araç arama hangarına alınarak, şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde narkotik dedektör köpekler eşliğinde detaylı arama yapıldı. Köpeklerin aracın dorsesinin taban bölümüne aşırı tepki vermesi üzerine bu bölüm ekipler tarafından söküldü. Dorse tabanında özel olarak oluşturulmuş gizli bir bölme içerisine saklanmış 206 paket olduğu tespit edildi. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunelerin uyuşturucu test cihazında gerçekleştirilen analizinde eroin olduğu belirlendi.
Ele geçirilen 105 kilogram ağırlığındaki eroin cinsi uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.
Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü gözaltına alındı.
Habur Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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