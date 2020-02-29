Habur Sınır Kapısı, koronavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı

Şırnak 'ın Silopi ilçesindeki Irak 'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca koranavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

ÇILDIR AKTAŞ SINIR KAPISI KAPATILDI

Öte yandan, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Gürcistan'da yaşanan koronavirüsü vakasının artması nedeniyle Aktaş Gümrük Kapısı, kimlikle geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarına kapatılmıştı.

NAHCIVAN SINIR KAPISI DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

Ayrıca, İran'da koronavirüs nedeniyle ölümlerin artmasının ardından Türkiye, Nahcıvan Dilucu sınır kapısı artık giriş çıkışlara kapatmıştı. Komşumuza sıçrayan Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı tedbirlerin alındığını ve gerekli tüm işlemlerin de yapılacağını belirtmişti.