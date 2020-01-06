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HAÇ ATMA TÖRENİNDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

HZ. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü için denize atılan haçı çıkarmak için Haliç'te denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirmiş, deniz polisi ve dalgıçların yardımıyla kıyıya çıkarılmıştı.

06.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:13 HAÇ ATMA TÖRENİNDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ
HZ. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü için denize atılan haçı çıkarmak için 'te denize giren bir kişi  boğulma tehlikesi geçirmiş, deniz polisi ve dalgıçların yardımıyla kıyıya çıkarılmıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve adının Hristos Vosnakidis (46) olduğu öğrenilen kişinin  sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastanede gözetim altında tutulan Vosnakidis'in haç atma töreni için Yunanistan'dan eşi ve oğlu ile birlikte geldiği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü

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-Hacın boğaza atılması

-Hacı çıkarmak için boğaza atlayan kişiler

-Suda yaşanan mücadele

-Suda kalan kişiden detay

-Sahil güvenlik ekiplerinin kişiyi iskeleye çıkarması

-Genel ve detaylar


- İstanbul

İstanbul, Haliç, Güncel

Kaynak: DHA

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