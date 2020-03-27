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Hac işlemleri durduruldu mu? Hac ertelendi mi? Bu sene Hac olacak mı?

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanda tedbirler alınırken Diyanet İşleri başkanlığı hac uygulamasında düzenlemeye gitti. Peki, Hac işlemleri durduruldu mu? Hac ertelendi mi? Bu sene Hac olacak mı? İşte DİB'in Hac duyurusu!

27.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:07
Hac işlemleri durduruldu mu? Hac ertelendi mi? Bu sene Hac olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini, ikinci bir duyuruya kadar erteledi. Açıklama sonrası vatandaşlar Hac konusunda sorular sorarken Hac işlemleri durduruldu mu? Hac ertelendi mi? Bu sene Hac olacak mı gibi soruların yanıtlarını aradı.

HAC ÖDEMELERİ İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ERTELENMİŞTİR

2020 Yılında Hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2. ve 3. taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

2020 Yılında Hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı veya Acentalara kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2. ve 3. taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac, Dini, Gündem, Güncel

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